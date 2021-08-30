Владивосток, 30 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Жители Приморья могут приобрести мясо, молоко, овощи и фрукты от производителя с помощью электронной ярмарки farmer112.ru, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края 30 августа.

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В системе уже зарегистрировано более 1,5 тыс. фермеров и дачников из 466 городов и населенных пунктов региона.

По мнению властей Приморья, новая площадка — это возможность производителю продать излишки продукции, а жителям купить их по доступной цене.

Фермер, который хочет продать свой товар, должен пройти регистрацию на сайте, либо через приложение «Ярмарка», предварительно установив его на свой телефон. Также заявки на излишки продукции принимают муниципальные библиотеки.

Как сообщало ИА REGNUM, сельское хозяйство — один из флагманов отечественной экономики, сказал президент РФ Владимир Путин в Москве на съезде партии «Единая Россия» 24 августа.