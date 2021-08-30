Пекин, 30 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Компания Toyota на автомобильном рынке Китая представила новый кроссовер Crown Kluger. Об этом сообщается на китайском портале Auto.163.

Auto.163 Toyota Crown Kluger

Новинка поступила в дилерские центры Toyota в Китае в шести вариантах исполнения. Новинка основана на модели Highlander. Однако в отличие от этого кроссовера Crown Kluger получил другую радиаторную решетку, иные бамперы и более разнообразную отделку интерьера.

Кроссовер Crown Kluger оснащается гибридной силовой установкой, в которую входит 2,5-литровый «атмосферник» и два электродвигателя. Общая мощность установки составляет 192 л. с. Модель получила в качестве трансмиссии электромеханический вариатор.

Полноприводный кроссовер также получил виртуальную приборную панель, систему ухода от столкновений, интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки, камеры кругового обзора и панорамную крышу.

Стоимость новинки на китайском авторынке составляет от 275 800 до 350 800 юаней (от 3,1 до 4 млн рублей).

Напомним, в 2022 году компания Toyota представит серийную версию Hilux GR Sport. Первоначально модель будет продаваться на авторынке Таиланда.

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