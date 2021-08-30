Казань, 30 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Татарии по сравнению с прошлым годом выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и пожилых людей, заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В этом году на 15% стали чаще болеть дети и подростки, при этом заболевание у них протекает уже не в бессимптомной форме, как в 2020 году, а с клиническими проявлениями», — цитирует «Татар-информ» главу республиканского управления Роспотребнадзора.

Количество заболевших среди жителей старше 65 лет увеличилось в три раза. По словам Патяшиной, в течение прошлого года, благодаря самоизоляции, к пожилым родственникам относились бережнее. При этом для представителей старшей возрастной группы риск умереть от новой коронавирусной инфекции в четыре раза выше, чем среди жителей помоложе, добавила спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторную вакцинацию от коронавируса прошли 2275 человек.

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