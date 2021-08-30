Москва, 30 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Сохранившаяся в России тёплая и дождливая погода может стать благоприятным местом для миграции комаров, разносящих лихорадку Западного Нила. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Комар

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«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, — в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении.

Указанная лихорадка, по словам представителей ведомства, относится к широко распространенным инфекционным болезням, её можно встретить более чем в 90 странах, чаще всего — в европейских странах, США и Канаде.

В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила фиксируется преимущественно в европейской части страны — более 80% случаев приходится на регионы Южного федерального округа: «Случаи заболевания населения лихорадкой Западного Нила наблюдаются и в текущем году, показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений».

Жителям России рекомендуют вблизи лесопарков и берегов водоёмов носить защитную одежду и пользоваться защитными средствами, а также защищать свои жилища от попадания комаров.

Лихорадка Западного Нила может поражать ЦНС в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также протекать в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле.