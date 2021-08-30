Элиста, 30 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Ещё 97 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 30 августа. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в стационарах получает 821 пациент с COVID-19. Из них в тяжёлом состоянии находятся 34 человека. Режим самоизоляции соблюдают 4 315 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 28 088 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 24 778 носителей инфекции.