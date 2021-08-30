Лондон, 30 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев опустился с 24-го на 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 30 августа сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Лидером рейтинга является сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте идёт Даниил Медведев, Андрей Рублёв занимает седьмую строчку, Карен Хачанов — 28-ю.

Рейтинг ATP от 30 августа: