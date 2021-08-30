Карацев опустился на 25-е место в рейтинге ATP
Лондон, 30 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев опустился с 24-го на 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 30 августа сообщается на сайте организации.
(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев
Лидером рейтинга является сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте идёт Даниил Медведев, Андрей Рублёв занимает седьмую строчку, Карен Хачанов — 28-ю.
Рейтинг ATP от 30 августа:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 113 очков;
- Даниил Медведев (Россия) — 9 980;
- Стефанос Циципас (Греция) — 8 350;
- Александр Зверев (Германия) — 8 240;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 7 815;
- Доминик Тим (Австрия) — 6 995;
- Андрей Рублев (Россия) — 6 400;
- Маттео Берреттини (Италия) — 5 533;
- Роджер Федерер (Швейцария) — 4 125;
- Денис Шаповалов (Канада) — 3 580.