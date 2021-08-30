Челябинск, 30 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Челябинской области закончили расследовать уголовное дело в отношении заведующего одной из кафедр университета физкультуры Гражданину вменяют получение взяток, сообщает областное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, за семь лет этот преподаватель получил более 1,7 млн рублей. Деньги ему сдавали студенты за положительные отметки.

Дело уже направлено в суд. Денежные средства обвиняемого в размере более 2 млн. рублей арестованы.