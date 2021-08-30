* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Международный аэропорт в столице Афганистана Кабуле в ближайшем будущем должен перейти под контроль радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом представитель движения Забихулла Муджахид заявил 30 августа в интервью телеканалу NHK.

Oxam Кабул, Афганистан

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Он отметил, что американские военные уже покинули некоторые районы аэропорта, и движение оптимистично смотрит на полный вывод с территории воздушной гавани иностранных сил.

«В ближайшем будущем весь аэропорт будет находиться под юрисдикцией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Муджахид.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины августа власть в Афганистане принадлежит радикальному движению. Западные страны эвакуируют своих граждан и некоторых афганцев через кабульский аэропорт.

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