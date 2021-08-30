Ясный, Оренбургская область, 30 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура направила в суд административное дело о крупной коммунальной аварии, последствия которой испытали жители Ясненского городского округа и райцентра Светлый в августе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

(сс) Hernán Piñera Кран

Напомним, авария произошла 21 августа на магистральном водоводе, снабжающем питьевой водой жителей Светлинского и Ясненского районов. Отключилось оборудование на головной насосной станции. Часть населения временно осталось без холодной воды.

«Эксплуатирующей организацией ООО «ТэплоЭнергоРесурс» не принято своевременных и неотложных мер по установлению причин аварии, что повлекло задержку ее устранения и прекращение подачи коммунальных услуг населению двух муниципальных районов более чем на 18 часов, что в почти в пять раз превысило допустимый норматив прекращения подачи услуг», — отметили в прокуратуре.

Руководителю компании было внесено прокурорское представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению причин аварии, подача водоснабжения восстановлена. Одновременно в отношении должностного лица возбуждено административное производство за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами. Материалы направлены в жилинспекцию Оренбуржья.

В Ясненский районный суд направлен административный иск по факту бездействия и неиспользования муниципалитетом прав на осуществление контроля за исполнением эксплуатирующей организацией концессионного соглашения. Прокурор требует обязать чиновников осуществлять контроль, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта концессионного соглашения и осуществлению инвестиций.