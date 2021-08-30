Владикавказ, 30 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Школьники Северной Осетии сядут за парты в новом учебном году 4 сентября. Такое решение принимается властями региона уже не первый год в связи с траурными мероприятиями, посвященными памяти жертв теракта в бесланской школе №1.

Школа №1 в Беслане после теракта

«Торжественные линейки в школах Северной Осетии, посвященные началу нового учебного года, пройдут 4 сентября. <…> С 1 по 3 сентября в связи с проведением в республике Дней памяти жертв террористического акта, совершенного в городе Беслане в 2004 году, в школах пройдут уроки Мира, памятные акции и просветительские мероприятия, День солидарности в борьбе с терроризмом»,— говорится в сообщении министерства образования и науки РСО-Алания.

Как сообщала пресс-служба Кремля, 26 августа 2021 года на встрече президента РФ Владимира Путина с врио главы РСО-Алания Сергеем Меняйло обсуждался вопрос создания в школе № 1 города Беслана центра патриотического воспитания и профилактики терроризма. Глава государств поддержал идею создания такого центра на базе школы, в которой в результате теракта в 2004 году погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.

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