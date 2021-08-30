Москва, 30 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. За прошедшую неделю российскими радиолокационными станциями было обнаружено 38 летательных аппаратов зарубежных стран, осуществлявших разведку около границы России. Об этом 30 августа следует из данных инфографики газеты «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

U.S. Air Force Самолёт радиотехнической разведки

Уточняется, что за указанный период воздушная разведка у границ РФ была проведена 29 самолетами-разведчиками и девятью беспилотниками.

Также указывается, что российские радиолокационные станции (РЛС) вели контроль за полетами указанных летательных аппаратов и при этом не было допущено нарушений воздушного пространства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские спецслужбы давно и очень близко сотрудничают с целым рядом российских СМИ, официально объявленных в России иностранными агентами.