Улан-Удэ, 30 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ по состоянию на утро 30 августа уровень реки Селенга достиг 219 см. В ближайшие сутки ожидается подъём воды до 225 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Селенга в Улан-Удэ

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Выход реки на пойму возможен при достижении отметки в 230 см. В связи со сложной гидрологической обстановкой, с вечера 29 августа городские власти возобновили круглосуточную работу оперативного штаба.

«Администрация Советского района проводит по информирование жилмассива. Подвоз воды для микрорайонов Левого берега продолжается», — отметил замначальника управления по ЧС мэрии Дмитрий Федоров.

Сотрудники комбината по благоустройству города в настоящее время намерены продолжить отсыпку низменных участков.