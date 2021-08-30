Якутск, 30 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Активисты единого волонтерского штаба присоединились к акции «Сохраним лес» в Якутии. Вместе с местными жителями они высадили саженцы около села Бясь-Кюель, где бушевали лесные пожары

Экоплант.рф Саженец

Всего у кромки леса близ села появилось около полусотни молодых сосен.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев отметил важность акции для лесовосстановления и экологии страны, в первую очередь с точки зрения экопросвещения.

«На мероприятии было очень много детей. И наша задача показать, что будущее — за ними. Вместе с родителями они будут приходить на это место, чтобы ухаживать за деревьями. Есть надежда, что, будучи взрослыми, они пойдут таким же путём. И будут показывать пример уже своим детям и внукам», — сказал Николай Валуев.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология» высадки саженцев запланированы на общей площади 620 кв. км. Акция «Сохраним лес» при поддержке главы региона Айсена Николаева, депутатов «Единой России», местных жителей, охватит всю Республику.

Напомним, в Якутию ранее прибыл отряд из 75 активистов единого волонтерского штаба для содействия в ликвидации последствий лесных пожаров. Вместе с волонтерами и военнослужащими они займутся восстановлением домов, хозяйственных построек, созданию санитарных зон. Кроме того, в ближайший месяц предстоит создать и обновить минерализованные полосы, организовать пункты приема граждан для юридических консультаций и оказания необходимой психологической помощи.

Ранее по инициативе депутатов «Единой России» и главы Якутии, руководителя реготделения партии Айсена Николаева в регион прибыла первая группа добровольцев единого волонтерского штаба. Меньше чем за неделю им удалось возвести лагерь и начать демонтаж сгоревших строений.

Акция «Сохраним лес» прошла уже в 23 регионах, в ней приняли участие почти 12,5 млн человек — волонтеров, активистов, сотрудников лесничеств и неравнодушных жителей.

Цель всероссийской акции — до конца года высадить 70 млн деревьев по всей стране. Это рекордная цифра: за два года реализации было высажено в общей сложности порядка 82 млн деревьев.

Высадка саженцев деревьев проходит в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».