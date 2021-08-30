Сеул, 30 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. 29 августа у берегов Южной Кореи произошло землетрясение. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 18:47 по местному времени в 62 км к северо-западу от острова Согёкрёльби, территориально входящего в состав уезда Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо. Очаг залегал на глубине 15 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили, что вибрации были недостаточно велики, чтобы нанести ущерб.

Отметим, что начала 2021 года на Корейском полуострове произошло порядка 40 землетрясений магнитудой более 2,0.