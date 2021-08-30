Токио, 30 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Разработчики и издатель игры Lost Judgment вскоре могут выпустить её демоверсию. Об этом 30 августа сообщает портал Screen Rant.

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Администрация twitter-страницы PSN releases обнаружила страницу под названием Lost Judgment: Unjudged Memory Trial Version на сайте японской версии PlayStation Network. Пока нет никаких подробностей об этой демонстрационной версии игры, отмечается, что она может выйти только в Японии. Релиз игры запланирован на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.

Напомним, разработкой Lost Judgment занимается студия Ryu Ga Gotoku — дочерняя компания SEGA. Серия Judgment представляет собой спин-офф серии Yakuza. Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Ryu Ga Gotoku Тосихиро Нагоси может покинуть SEGA и перейти в китайскую компанию NetEase Inc.