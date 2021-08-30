Москва, 30 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. За переносом даты встречи президента Украины Владимира Зеденского с американским президентом ДжоБайденом кроется то, что Вашингтон больше не заинтересован расходовать ресурсы на бессмысленную поддержку импотентной украинской власти. Об этом на сайте «Украина.ру» пишет Ростислав Ищенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его мнению, американцы сознательно унижают Зеленского, беспрерывно перенося визит.

«Первоначально Байден обещал принять его сразу после встречи с Путиным, которая состоялась 16 июля в Женеве. Затем дата визита сместилась на 15−16 августа. Потом американцы сказали, что в Киеве их неправильно поняли и Байден обещал принять Зеленского до конца лета, тогда же окончательной датой визита было объявлено 30 августа. Неделю назад визит перенесли на 31 августа.

И вот, наконец, новая дата — 1 сентября. До конца лета Зеленский с Байденом не встретится», — пишет автор.

Позиция американцев в том вопросе вполне объяснима, особенно если вспомнить украинскую истерику конца весны — начала лета, когда Зеленский требовал, чтобы Байден встретился с ним до встречи с Путиным.

«Дедушка, конечно, старый и может заснуть прямо во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля, но ему не всё равно, когда какой-то мелкий вождишко из нищего бантустана постоянно рассказывает, как он собирается при личной встрече поставить Байдена на место и объяснить ему, как именно и в каких масштабах США обязаны помогать Украине, чтобы в Киеве были Байденом довольны», — иронизирует Ростислав Ищенко.

Автор не исключает, что и в США Зеленский может разразиться перед журналистами филиппикой в адрес «предателя-Байдена», а тот ещё за Афганистан не отмылся.

«В общем, было бы лучше, чтобы он не приезжал. Демонстративное американское унижение Зеленского должно было привести к тому, что украинская сторона, потеряв терпение, сама бы отказалась от визита.

Ведь график любого президента планируется на несколько месяцев вперёд, постоянно перерабатывать его из-за бесконечных переносов одного визита (притом что для встреч с главами других государств Байден время находит) очень трудно. Ну и потом, ведь ясно же дают понять, что видеть не хотят», — отмечает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что Байден встретится с Зеленским 30 августа, но позже их переговоры отложили на день «из-за ситуации в Афганистане». О том, что предстоящий визит президента Украины в США будет «очень насыщенным», сообщила 30 августа посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

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