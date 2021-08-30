Магадан, 30 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Магаданской области все 126 образовательных учреждений готовы к учебному году, в 54 школах пройдут 1 сентября торжественные мероприятия и линейки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ИА Красная Весна Школа

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Предполагается участие почти 17 тыс. школьников.

На предмет состояния антитеррористической защищенности проверено 55 учебных заведений.

1 сентября будут усилены меры безопасности — планируется обследовать школы на предмет наличия взрывчатых веществ.

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Как сообщало ИА REGNUM, образовательные учреждения Магадана к новому учебному году пополнятся 16 новыми кадрами.