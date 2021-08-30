Москва, 30 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В ближайшей перспективе в РФ будет наблюдаться увеличение объемов строительства и вывода на рынок нового жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Основным фактором, определяющим цену недвижимости, был, есть и будет баланс спроса и предложения, — сказала она. — В ближайшей перспективе мы ждем увеличения объёмов строительства и вывода на рынок нового жилья, что, безусловно, будет являться отличным поводом для стабилизации и дальнейшего понижения стоимости жилья. Восстановление экономики, рост реальных располагаемых доходов — факторы, которые благоприятно влияют на рынок. В противном случае в краткосрочной и среднесрочной перспективе мы увидим увеличение количества выставляемых лотов с залоговой недвижимостью — квартиры, которые банк продает, и зачастую с заниженной ценой, в счет погашения долга по ипотеке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная объяснила, закончилась ли в РФ фаза роста цен на жилье.