Уфа, 30 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Причиной запаха гари и дымки в одном из районов Башкирии являются тлеющие торфяники. Об этом 30 августа сообщил глава Баймакского района Башкирии Фанис Аминев на своей странице в социальной сети.

Abagur Добыча резного торфа

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Аминев сообщил, что в данный момент в районе все пожары ликвидированы, кроме тлеющего торфа около деревни Бахтигареево.

«Причиной запаха гари и дымки являются тлеющие торфяники», — заявил он, напомнив жителям, что в регионе из-за лесных пожаров до 9 сентября введено ограничение по пребыванию людей в лесах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжают действовать три лесных пожара.