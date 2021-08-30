Москва, 30 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Россия может побороться за право проведения чемпионата мира по мини-футболу. Об этом 30 августа заявил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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«Чемпионаты мира по пляжному и классическому футболу мы уже провели. Есть чемпионат мира по мини-футболу, где мы также неплохо выступаем», — сказал Дюков.

Он добавил, что есть запрет со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение Россией крупных международных соревнований.

По его словам, Россия может побороться за право проведения чемпионата мира по мини-футболу, когда срок запрета истечёт.