Саратов, 30 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 30 августа 629 354 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вакцинация

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За выходные дни, 28−29 августа вакцинировали 5383 жителя. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 559 817 человек, в том числе за прошедшие два дня — 7282 саратовца.

Как сообщало ИА REGNUM, за 29 августа наибольшее количество заражений коронавирусной инфекцией выявили в Саратове — 98 случаев, остальные — в других районах Саратовской области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 98 человек, 15 — в возрасте до 20 лет.

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