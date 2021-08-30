Кыштым, Челябинская область, 30 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области двое граждан пойдут под суд за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает областной главк МВД.

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С заявлением в полицию обратилась местная жительница. Через её карту неизвестные сняли 68,2 тыс. рублей. В ходе расследования выяснилось, что это сделал юноша 2003 года рождения, который работал на её предприятии. Он увидел оставленные на столе карточку и телефон и не замедлил ими воспользоваться.

Спустя некоторое время этот гражданин перевёл деньги своему ранее судимому другу 1999 года рождения. Полученным они распорядились по своему усмотрению. Теперь обоим грозит до шести лет колонии.