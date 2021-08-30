Москва, 30 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. С 26 по 29 августа в Парке Горького в Москве прошлое самое масштабное мероприятие Года креативной экономики, объявленного ООН — Российская креативная неделя. На площадках фест-форума представляют свои проекты 14 креативных индустрий, среди которых новые медиа, урбанистика, архитектура, разработка игр и компьютерная графика, музыка, кино, телевидение, издательское дело и журналистика, образование и др. В рамках деловой программы проходят сессии, которые станут основой для системных решений в области креативной экономики.

ИА REGNUM Парк Горького

На деловой сессии «Утро с фондами» обсуждались перспективы развития ведущих президентских и национальных фондов. Глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский считает, что важно сформировать финансовую инфраструктуру для креативных индустрий.

«В нее обязательно должны входить институты стартового финансирования, которые уже запущены государством, однако дальше должны подключаться венчурные фонды и банковские институты. Только на выдаче государственных средств, без выстраивания последовательной цепочки кастомизированных финансовых продуктов для разных стадий развития креативных проектов, от стартапа до действующего бизнеса и затем индустриального лидера, мы точно не вырастим отечественных «креативных единорогов», — подчеркнул эксперт.

На сессии «Урбанистика-2021: дайджест процессов трансформации» обсудили креативный потенциал урбанистики. Устойчивое развитие креативной отрасли невозможно представить в отрыве от процессов урбанизации. Территориальная инфраструктура, развитость среды — фундамент для формирования инновационно-креативной экономики. Вопросы урбанистики обсудили заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков, руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, архитектор, исследователь биосферных систем. Основатель архитектурного бюро «Комета Энке» Елена Угловская, президент Ассоциации IPChain, председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский и др.

Сергей Капков, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова в ходе дискуссии подчеркнул, что «креативная экономика — часть новой промышленной политики России, единственное, что может вывести нас на другой уровень. Города должны увеличивать количество креативных людей. И важно учитывать, что креативные люди работают вне границ и очень мобильны».

В рамках деловой программы состоялась дискуссия «Креативный экспорт. Встреча Запада и Востока и место России в глобальной гонке». Модераторами выступили Анна Беликова, главный специалист службы внешних коммуникаций RT, старший преподаватель МГУ, РАНХиГС и МГИМО, советник Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и Sultan Al Riyami (Султан Аль Риями), глава Департамента по геймингу и киберспорту медиакластера TwoFour 54 (Абу-Даби, ОАЭ).

Александр Журавский, заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам сообщил участникам дискуссии, что мультфильм «Маша и медведь» знают 90% детей во всем мире.

«Существуют национальные креативные идеи, продукты, но если они продвигают универсальные ценности, близкие другому культурному коду — это становится универсальным кодом. Об этом хорошо знают присутствующие здесь креативные люди, апологеты и апостолы культурных инноваций», — подчеркнул он.

«Для экспорта креативных продуктов недостаточно креативных людей, нужны такие люди, как я. Нужны маркетинг, финансы, юридическая подоплека. В «Экспо-2020» участвуют 191 страны. И наша задача — связывать умы с будущим. Мы убеждены, что выстраивая мосты, мы создаем светлое будущее. И кстати к названию сессии «Запад и Восток» я бы добавил юг и север, откуда приходит много идей. Приглашаю всех посетить Дубай!», — отметил в свою очередь член совета директоров и исполнительный вице-президент по связям со странами-участницами и коммуникациям оргкомитета Всемирной выставки «Экспо-2020» Тарек Оливейра Шайа (Dr Tarek Oliveira Shayya).

Фируз Мирза-Заде, руководитель проекта Dubai Creates (Дубай, ОАЭ), как один из инициаторов встречи, подчеркнул, как важен диалог России и ОАЭ, ведь обе страны являются центрами креатива.

«В России визуальный контент занимает 25% креативной экономики. У нас большой потенциал для коллаборации с Дубаем, где похожие цифры», — отметила Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино».

В Абу-Даби создается инфраструктура, среда для работы креативных индустрий и это находит отклик. Так, даже в период пандемии государству удалось создать безопасные условия для работы съемочных команд и именно в Абу-Даби завершились съемки нового фильма франшизы «Миссия невыполнима».

«Время налаживать отношения с нашими российскими партнерами», — подчеркнул директор по развитию Комиссии по кинематографии и Департамента молодежи медиакластера Two Four 54 (Абу-Даби, ОАЭ) отметил Omar Aldhaheri (Омар Альдхахери).

На инсайт-сессии «Кино после Голливуда» режиссеры, продюсеры и представители власти обсудили будущее киноиндустрии.

Александр Журавский, заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам, поделился своими впечатлениями о стремительном развитии технологий: «Изменения сейчас такие быстрые, такого темпа и качества, что прогнозировать будущее невозможно. Я помню очередь на установку проводного телефона, как ремонтировали ламповые черно-белые телевизоры… Сейчас «Клабхаус» умирает за 1,5 месяца. Изменения носят сезонный характер и даже внутри сезона происходят глобальные изменения. Кино уже не кино. Редко кто снимает на ленту. Голливуд тоже умрет. Бродвей же умер. Когда-то он был местом, где творилась история американской культуры. Потом таким местом стал Голливуд. Но сегодня он не является тем, что вкладывали в это понятие 40−50 лет назад. Голливуд и кино теряют границы. Голливудские ценности продвигаются, но локация — уже не Голливуд. И вот главный вопрос: насколько я готов допустить обман самого себя на фоне иллюзии искусства, всех 3D и 4D? Человеку нужна природа, естественность. Просчитать все искусственным интеллектом и машинерией невозможно».

«Холдинги могут и должны ориентироваться на изменения. Если вернуться в кино, то это сторителлинг. Это не весь контент, который нас окружает. В основе лежит история и сценарий — то, что должно вызывать эмоцию. Количество сюжетов ограничено. Технологии являются лишь инструментом донесения этой информации. Важно, в чьих руках находятся эти технологии. В лучшем случае, я надеюсь, эти люди с помощью технологий не испортят ту историю, которая должна вызвать эмоцию», — рассказал Генеральный директор холдинга ГПМ КИТ Андрей Терешок.

«Наш интерес к человеческой душе останется навсегда. Машина это не сможет изменить никогда. И формальные вещи не смогут заменить человеческое творчество», — подчеркнул в ходе дискуссии режиссер Николай Лебедев («Легенда №17», «Апостол», «Звезда»).

На площадке «Спецпроекты"в субботу, 28 августа, прошел день моды, который открыло пленарное заседание «Устойчивое развитие моды и креативных индустрий». Тренды и барьеры к развитию fashion-индустрии обсудили директор фест-форума «Российская креативная неделя» и ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова, партнер проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития» Светлана Герасимова, генеральный директор Ресурсного центра Fashion Hub Russia, президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков, председатель правления группы компаний FHUB Russia Валентина Ростовщикова, преподаватель кафедры Экономической и финансовой стратегии факультета Московская школа экономики МГУ имени М.В.Ломоносова (МШЭ МГУ) Анна Хворостяная и др.

В рамках креативной недели также состоялась дискуссия «Визуальные коды модной индустрии (витринистика, айдентика, визуальный мерчандайзинг, городская среда, мода и урбанистика)», на которой директор АНО «Центр устойчивого развития», заместитель начальника управления «Корпоративная социальная ответственность» организации «Городские реновации» Алина Рохлова рассказала о конкурсе по созданию дизайна витрин магазинов в 2022 году: «По количеству человек, я думаю, что не менее 3−5 тыс. человек мы планируем охватить, потому что конкурс масштабный — это же не только визуальные мерчендайзеры, это и представители регионов, которые только начинают, начинающие специалисты, это и предприниматели. Так как конкурс всероссийский, мы планируем распространиться на все субъекты».

На площадке «Образование в креативных индустриях» состоялась встреча студентов с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым в формате «Встреча без галстука». Обсуждались формат нового учебного года, международные научные проекты, особенности российского высшего образования и даже возможности снижения углеродного следа на пути студентов в вузы.

«Первая специфика российского высшего образования — длинный цикл и большая доля специалитета. Вторая особенность — у нас большое количество отраслевых вузов. И третье — наши вузы дают фундаментальную подготовку — это и ширина охвата, и глубина. Благодаря этому большое количество дисциплин так скомпонованы, что после вуза вы становитесь специалистом, неуязвимым перед новыми вызовами. Выпускники российских вузов находят себя в новых условиях. Образование, общая культура, полученные в вузах, формируют новую картину мира», — отметил Валерий Фальков.

Также министр подчеркнул, что в XXI веке важно сочетание между теоретической подготовкой и погружением в производственные процессы.

Здесь же Дмитрий Борисов, российский журналист, телеведущий «Первого канала», генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть», лауреат индустриальной телевизионной премии «ТЭФИ» провел урок гостеприимства. Он посоветовал, куда можно сходить в Москве с гостями города и рассказал, куда сам хочет отправиться в следующее путешествие.

«Чтобы Москва становилась городом, в которой хочется возвращаться, каждый из нас должен быть гостеприимным… Когда не знаете, куда вести человека, ведите его в гости», — подчеркнул он.

На площадке «Разработка игр и компьютерная графика» рассказали, как запустить MMORPG в 2021 году. О современном игровом рынке и портрете игрока гостям Российской креативной недели рассказал бренд-менеджер MY. GAMES Иван Сидоренко: «Очень важен для продукта, особенно бесплатного, PR, чтобы люди узнавали, говорили, запоминали. Второе, что нужно учесть — разное время жизни могут. «Десктопные» приложения могут дольше ждать окупаемости — это длинные деньги, бизнес, который можно построить на долгие годы. И третье, очень важно удерживать внимание аудитории, напоминать ей об игре. В мобильных играх эту функцию выполняют изменения в самих играх».

На площадке «Издательское дело и журналистика» главный редактор канала «Комсомольская правда ТВ» Александра Лябина поделилась преимуществами и возможностями, которые открываются сегодня перед блогерами и журналистами благодаря популярному формату коротких видеороликов: «Длина наших видео — 3 минуты. Это оптимальный хронометраж, чтобы рассказать историю ярко и кратко». Также Александра призвала слушателей экспериментировать с длиной роликов, а главное — с их содержанием: «Делай хорошо — будет хорошо».

Как ранее сообщало ИА РЕ, организаторами Российской креативной недели выступают ФГБУ «Роскультцентр», Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Москвы. Партнер Российской креативной недели — ПАО «Новатэк». Генеральный партнер — Сбер. Официальный телекоммуникационный партнер — МегаФон.