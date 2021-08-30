Москва, 30 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Российский рынок недвижимости выходит из роста и выходит в фазу стагнации и медленного понижения цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о том, что цены на жилье «припадут».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

"Рынок недвижимости очень инертный, и он еще долго будет мучиться «фантомными болями» по ситуации, когда «балом правили» продавцы, — сказала Школьная. — Но, к сожалению для них и к счастью для покупателя, рынок недвижимости выходит из роста и входит в фазу стагнации и медленного понижения цены и переходит в ситуацию, когда балом будет править покупатель. Конечно, продавцы всеми силами будут стараться не просесть в цене и предлагать разные дополнительные опции: на первичном рынке — рассрочки, подарки, дополнительные места для хранения и т. д, а на вторичном рынке — оставлять технику, мебель, кота в подарок и прочее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в настоящее время в России не приходится надеяться на то, что цены на жилье сильно просядут.