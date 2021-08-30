Екатеринбург, 30 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Реконструкцию здания для Уральского шахматного центра к 300-летию Екатеринбурга, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Игра в шахматы. 1508

Юбилей города будут праздновать в 2023 году. Центр разместят на базе заброшенного дома-памятника — Доходного дома второй половины XIX века.

«По словам представителей Федерации шахмат Свердловской области, в настоящее время готова проектная документация, получено положительное решение государственной экспертизы», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге обновят около 20 домов-памятников.