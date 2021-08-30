Москва, 30 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В заграничных пенитенциарных учреждениях пребывают свыше 9 тысяч граждан России, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.

Pxhere.com Тюрьма

Так, по его словам, на 12 августа в тюрьмах за территорией России были 9218 российских граждан, из которых свыше 4,3 тыс. человек находятся в статусе подозреваемых, почти 1,9 тыс. человек предъявлены обвинения в совершении преступлений, а 2952 были осуждены.

При этом указанные данные, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, приблизительны и не носят исчерпывающий характер.

«Нередкими являются ситуации, когда сами наши соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в зарубежных странах», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), одиннадцать человек, приговорённые к смертной казни до введения в России моратория, могут выйти на свободу в ближайшие годы.

С 16 апреля 1997 года в России нельзя ни назначать, ни исполнять смертную казнь. В порядке помилования смертную казнь заменяют лишением свободы пожизненно или на 25 лет.

На сегодняшний день в заключении находятся 11 человек, для которых высшую меру наказания заменили 25 годами тюрьмы, и для некоторых этот срок истечёт в 2021 или 2022 году.