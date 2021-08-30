Москва, 30 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Российские военные хорошо восприняли единовременные выплаты на сумму в 15 тысяч рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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«Естественно, [военные] хорошо восприняли [единовременные выплаты]. Власть понимает, что этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле оказался выше, ну, пандемия, тут ничего не поделаешь, и президент это видит, и он предложил и внес вот это. Поэтому это важный не просто сигнал, а важный элемент, что ли, социальной поддержки военнослужащих, наравне со многими другими инструментами», — сказал Шойгу.

По его словам, «самые важные вещи президент» услышал, и затем «учёл всё то, о чём мы говорили».