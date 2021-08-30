Петрозаводск, 30 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Карелии выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 30 августа в республиканском оперштабе. Это на четыре случая больше, чем в предшествующие сутки, и на 28 больше чем в конце предыдущей рабочей недели.

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Среди новых зараженных двое были привиты от COVID-19. Состояние четырех человек врачи оценивают как тяжелое.

В стационарах Карелии сейчас находится 585 человек, это на 12 человек больше, чем в предыдущие сутки. Тяжелых пациентов среди них — 38, в том числе один привитый, крайне тяжелых — шесть, один из которых находится на ИВЛ. Доля свободных инфекционных коек составляет 16,0%.

Всего за время пандемии в республике выявлено 60 957 инфицированных, в том числе 6153 ребенка. Выздоровели 57 563 человека, в том числе 5769 детей. Скончались от ковида 775 человек, в том числе два пациента умерли за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,27% (по России — 2,64%).