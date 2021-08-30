Сальск, Ростовская область, 30 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Ростовской области в рамках поисковой экспедиции «Без срока давности» обнаружены останки 20 детей, зверски замученных и убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Vk.com/mius_front Находки поисковиков

«На войне нет ничего страшнее, чем видеть смерть детей. Это любой ветеран вам скажет. <…> Уже два десятка малышей извлекли мы за эти дни из расстрельных ям в карьере смерти кирпичного завода. Возраст от одного года до десяти лет. У большинства найденных смерть наступила от ударов по голове сапогом, кулаком, а, возможно, детские головки разбивали о засохшую глину карьера. Рядом лежат их матери, исколотые штыками, растерзанные, забитые прикладами. Было видно, как они пытались защитить своих детей», — написал Кудряков в Facebook.

ИА REGNUM сообщало, что на территории Сальского кирпичного завода в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы устроили концлагерь. Больных и раненых военнопленных гитлеровцы выгоняли на тяжёлые работы, морили голодом. Здесь же массово расстреливали мирных жителей. Ежедневно к заводу привозили на машинах людей. Расстрельных ям было около трёх десятков.