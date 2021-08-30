Москва, 30 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Что делать водителям в случае, если алкотестер ошибся, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в интервью агентству «Прайм».

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Петропольский посоветовал при ошибке алкотестера требовать экспертизы в медучреждении. При этом, если водитель не употреблял алкоголь, а алкотестер показывает его наличие, то необходимо отметить это в протоколе, сообщил эксперт.

«Всегда стоит помнить о том, что алкотестер может быть неисправен, а может быть испорчен вполне сознательно», — сказал Петропольский.

Он добавил, что наличие алкоголя в организме прибор может зафиксировать, если водитель накануне употребил в пищу некоторые продукты, включая хлебобулочные изделия или спиртосодержащие лекарственные препараты.

По словам эксперта, водитель может потребовать провести медицинское освидетельствование. В этом случае сотрудникам ГИБДД придётся доставить водителя в медицинское учреждение на своем автомобиле.

Если алкоголь в крови не будет обнаружен, то сотрудники дорожной полиции обязаны будут доставить водителя к его автомобилю.

Ранее автомобильный эксперт Михаил Колодочкин предупредил водителей о том, что к аварии на дороге могут привести изношенные на 100% колодки, воздух в тормозной жидкости, а также спущенные шины и протечка рабочих жидкостей из бачков.

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