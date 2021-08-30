Ханты-Мансийск, 30 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (25 случаев), сообщает 30 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 150 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 30 августа в Югре зарегистрировано 70 399 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 66 707 человек, 1058 пациентов с COVID-19 скончались.