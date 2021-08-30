Белгород, 30 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Продажа алкоголя будет запрещена на территории Белгородской области 1 сентября, в День знаний. Также нельзя будет приобрести алкоголь на территории региона и 11 сентября — во Всероссийский день трезвости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«Меры приняты для обеспечения порядка во время Дня знаний и Всероссийского дня трезвости. Запрещено продавать в розницу любой алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки», — уточнили в пресс-службе.

При этом ограничения не распространяются на предприятия по оказанию услуг общественного питания.

Ограничения на продажу алкоголя на территории Белгородской области 1 и 11 сентября, а также 1 июня и в дни празднования последнего звонка и выпускных вечеров введены в регионе с 2016 года законом № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции».