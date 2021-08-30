Биробиджан, 30 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Жители Биробиджана жалуются, что в их домах снова пропал газ. Люди сообщают, что отключение длится уже вторые сутки, пишет ИА EAOMedia.

Нет газа

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«У нас опять проблемы? Проверки прокуратуры не возымели действия? Пришли вчера домой из магазина, почистили картошку, разморозили мясо. Уже хотели готовить суп на ужин, но не тут-то было. Газа нет. Пришлось идти в магазин, опять тратиться и «давиться» готовой едой. И кому говорить «спасибо» за испорченный выходной в воскресенье? Позвонили в облгаз. Там ответили, что закончилось топливо на подстанции, заправят его якобы сегодня (в воскресенье), а вот подключать будут только с утра в понедельник. Настал понедельник, время уже к полудню, а газа так и нет. Сегодня опять придется питаться сухомяткой?» — возмущен биробиджанец.

Его слова подтверждают горожане, проживающие в столице ЕАО. В региональном департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства считают эту проблему характерной для всего Дальнего Востока и связывают её с повышением цен на топливо и изменением схемы его закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие жалобы жителей Биробиджана на длительное отключение газоснабжения стали поводом для вмешательства прокуратуры. АО «Биробиджаноблгаз» могла обеспечивать жителей столицы Еврейской автономии топливом, но не выполнила свои обязательства, пришли к выводу в надзорном ведомстве.