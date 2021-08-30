30 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Предложение главы МИД КНР к американской стороне о необходимости совместно выстраивать отношения с афганскими исламистами вызвало неоднозначную реакцию в Китае

Цинь Шихуан, , 11:05 — REGNUM Член Госсовета и министр иностранных дел Китая Ван И провел 29 августа переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по телефону, где обменялся с ним мнениями о ситуации в Афганистане и китайско-американских отношениях.

Китайский дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ван И сказал, что внутренняя ситуация в Афганистане претерпела фундаментальные изменения и необходимо, чтобы все стороны контактировали с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившими власть. В частности, Соединенным Штатам необходимо работать с международным сообществом, чтобы предоставить Афганистану необходимую экономическую помощь, средства к существованию и гуманитарную помощь, дабы помочь режиму поддерживать нормальную работу государственных учреждений и социальную стабильность, сдерживать обесценивание валюты и рост цен, а также как можно скорее встать на путь мирного восстановления.

По мнению китайской стороны, факты еще раз доказали, что война в Афганистане не достигла цели уничтожения террористических сил в Афганистане. Поспешный вывод войск США и НАТО, вероятно, предоставит возможности для возвращения различных террористических организаций. США должны предпринять конкретные действия, чтобы помочь Афганистану остановить терроризм, руководствуясь принципом уважения суверенитета и независимости Афганистана, и не должны прибегать к двойным стандартам или избирательной борьбе с терроризмом.

Американские солдаты отступают U.S. Army

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo неоднозначно отнеслись к теме переговоров и позиции китайских властей, что отразилось в комментариях под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Правительственные войска Афганистана сдались, что указывает на то, что они достигли компромисса с существующими группами интересов. Проамериканские силы не ликвидированы, и левые силы неизбежно будут недовольны. Теперь, когда не хватает продовольствия и адекватного оружия, само собой разумеется, что в Афганистане скоро возобновится гражданская война. До 5 месяцев, я думаю», — считает «Наблюдатель 17 172».

«С талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирно жить невозможно, они должны исчезнуть из нашего мира!» — заявил «Болван».

"Не забывайте, что Соединенные Штаты сами являются террористической организацией», — добавил «Мимо вашего мира».

Некоторые пользователи считают, что таким образом власти Китая договариваются с США о переделе зон влияния в Афганистане, а Китай фактически заявляет о готовности помочь своим участием в наведении порядка в этой стране.

«Информация просто течет ручьем. Соединенные Штаты нуждаются в сотрудничестве Китая в вопросе борьбы с терроризмом, и условия благоприятны для переговоров», — считает «У Цзяньтао из Пекина».

«Соединенные Штаты признают и поддерживают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Совет Безопасности задал тон борьбе с терроризмом, и послевоенное восстановление Афганистана также может быть на повестке дня. Это препятствие для администрации Байдена и требует сотрудничества и поддержки Китая», — добавил другой комментатор.

«Поддержка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это выбор афганского народа, и китайский народ всегда будет поддерживать афганский народ», — заявил God of War Black Tornado.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — вообще не террористическая организация. Она поддерживала контакты только с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), движением Восточного Туркестана и другими террористическими организациями», — заметил «Забытое время».

Кто-то на это ответил, что власти Китая просто-напросто не хотят решать проблему Афганистана насилием и конфронтацией, поэтому они будут выстраивать отношения со всеми силами, которые пришли к власти в этой стране.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически давал убежище членам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому, когда в 2001 году началась антитеррористическая война против, с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боролись сообща. В то время войну поддерживало большинство стран мира, в том числе и наша страна, и в ее основе лежала мораль. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы даже разрешали авианосцам США останавливаться в Гонконге по пути в Афганистан», — заявил «Офицер», напомнив, чем же изначально по заявлениям должна была стать война США в Афганистане и как все вывернулось наизнанку сегодня.

«В краткосрочной перспективе ради немедленной выгоды мы можем и признать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но в долгосрочной перспективе издержки кратно перевешивают преимущества, но теперь это возможно», — считает Дейзи Уотер.

Однако некоторые пользователи считают, что захват власти исламистами в Афганистане — это свершившийся факт и данность, поэтому отношения нужно выстраивать с теми, кто реально управляет страной и влияет на процессы.

Китайские солдаты на учениях «Кавказ-2020» Chinamil.com

«Я не понимаю. Я действительно не понимаю. Почему Китай так терпимо относится к террористам? «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тоже участвовал в подготовке террористов Восточного Туркестана!» — недоумевает «Девять».

Отметим, что движение Восточного Туркестана — это исламисты, которые ведут подрывную деятельность против официальных властей Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая и нацелены на отделение Синьцзяна. Их связь с мировым терроризмом очевидна, как и поддержка со стороны спецслужб Великобритании, США и Турции. Возможно, китайские спецслужбы играют здесь собственную игру?