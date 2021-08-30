Пермь, 30 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Пермском крае подвели итоги аукциона на оказание услуг по оценке уязвимости объектов инфраструктуры, разработке планов и паспортов обеспечения транспортной безопасности. Стоимость работ составит 20,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Ribinsk.ru Мост

Начальная (максимальная) цена лота составляла 22 735 750 рублей. Участниками конкурса стали три компании. Победу одержала московская фирма, предложившая 20 462 000 рубля.

Исполнитель договора обязан проверить более 150 мостов, путепроводов и эстакад в течение 80 дней с момента заключения контракта.