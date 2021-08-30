Москва, 30 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Социальные антикризисные меры обойдутся Российскому государству в 450−500 млрд рублей, более 90% этих средств пойдёт на выплаты пенсионерам. Об этом говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Речь идёт о поддержке семей с детьми, пенсионеров и силовиков. Так, для дополнительных ежемесячных выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет правительство РФ выделило 21 млрд рублей.

Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что разовую выплату в 10 тыс. рублей получат пенсионеры, а выплату в 15 тыс. рублей, как сообщало ИА REGNUM, — военнослужащие, курсанты военных училищ и правоохранители.

«Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450−500 млрд рублей, из которых более 90% придется на выплаты пенсионерам», — отмечают в аналитическом агентстве.

В АКРА добавили, что такие же оценки дают Минфин и иные ведомства. Благодаря выплатам, считают специалисты, годовые номинальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,8−0,9%, а инфляция — на 0,2 процентных пункта.

Кроме того, выплаты на короткий срок простимулируют рост ВВП. Увеличение составит до четверти процентного пункта, эффект распределится между текущим и следующим годом.

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