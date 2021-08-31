Москва, 1 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон, меняющий порядок начисления пособия по уходу за больным ребенком в возрасте до восьми лет, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Амбулаторное лечение

Размер пособия в случае ухода за больным ребенком в возрасте до семи лет включительно будет составлять 100% среднего заработка.

Размер пособия не зависит от продолжительности страхового стажа и условий лечения ребенка — стационарно или амбулаторно.

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Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования, правительство РФ направило на эти цели 930 млн рублей.