Владикавказ, 30 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Северной Осетии в предстоящем учебном году будут открыты 16 кадетских классов. Для них выберут различные направления, в том числе далекие от военнизированных. Об этом заявил в ходе августовского совещания педагогических работников врио руководителя РСО-Алании Сергей Меняйло.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кадеты

«Я такую задачу поставил врио министра образования и науки республики. Многое услышал, пишут по-разному. Военизированные, нет — не военизированные. Поверьте мне, там, где существуют кадетские классы, конкурс в них, как и уровень образования, намного выше, чем просто в образовательные школы», — приводит слова Меняйло портал «15-й Регион».

О необходимости создания кадетских классов врио главы республики заявил в середине августа 2021 года, поручив врио главы минобра Элле Алибековой проработать возможность внедрения этого нововведения. По словам Меняйло, это могут быть классы, созданные по направлениям работы Следственного комитета, МЧС и другим.