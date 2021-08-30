Джакарта, 30 августа 2021, 10:21 — REGNUM Организация Amnesty International Indonesia просит правительство гарантировать права медицинских работников, сообщает Kompas.
«Мы просим правительство гарантировать права медицинских работников, обеспечить своевременную выплату льгот, выслушивать и защищать работников здравоохранения, чьи права нарушаются», — говорится в заявлении Amnesty International Indonesia.
Что касается поощрительных выплат медицинским работникам, с 2020 по 2021 год выплата поощрений была отложена.
Как сообщало ИА REGNUM, миллионы доз вакцины против коронавируса от компаний Sinovac и AstraZeneca доставили в Индонезию.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезию доставили миллионы доз вакцины Sinovac и AstraZeneca