Джакарта, 30 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Организация Amnesty International Indonesia просит правительство гарантировать права медицинских работников, сообщает Kompas.

World Bank Photo Collection Индонезийские студенты-медики

«Мы просим правительство гарантировать права медицинских работников, обеспечить своевременную выплату льгот, выслушивать и защищать работников здравоохранения, чьи права нарушаются», — говорится в заявлении Amnesty International Indonesia.

Что касается поощрительных выплат медицинским работникам, с 2020 по 2021 год выплата поощрений была отложена.

Как сообщало ИА REGNUM, миллионы доз вакцины против коронавируса от компаний Sinovac и AstraZeneca доставили в Индонезию.