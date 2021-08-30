Саратов, 30 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Саратовской области в сфере незаконного оборота наркотиков за 7 месяцев текущего года совершено на 2% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года (с 1691 до 1728). По информации региональной прокуратуры, раскрыто более половины таких преступных деяний (52,7%), за 7 месяцев 2020 года — 55%.

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Число выявленных фактов сбыта наркотиков возросло с 1161 до 1166, или на 0,4%, раскрыто менее четверти из них (22,8% против 28,5% в 2020 году). Основной проблемой установления сбытчиков наркотиков назван дистанционный формат преступлений, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Пресечено 84 наркопреступления, совершенных группой лиц по предварительному сговору (в 2020 году — 92) и 34 — в составе организованной преступной группы (61 — в прошлом году). Установлен один случай контрабанды наркотических средств, тогда как в прошлом году выявили четыре случая, а также семь фактов легализации (отмывания) доходов, полученных от их незаконного оборота (в 2020 году — 5).

За отчетный период удалось пресечь 14 наркопритонов, что больше аналогичного периода на один случай. Выявлено 11 фактов склонения жителей к употреблению наркотических средств, еще 12 преступлений связаны с культивацией наркосодержащих растений.

ИА REGNUM напоминает, 18 июня около 966 км перегона «ст. Сызрань — ст. Октябрьск» стражи порядка выявили 17-летнего жителя Саратовской области, у которого были найдены 40 пакетиков с наркотическим веществом. Вскоре были обнаружены в тайниках и изъяты несколько закладок с наркотиками. Следователи считают, что эти закладки сделал подозреваемый для сбыта наркотических средств в г. Сызрани.

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