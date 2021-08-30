Белгород, 30 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Торжественные линейки в школах Белгородской области 1 сентября решено провести на открытом воздухе с соблюдением эпидемиологических требований. Об этом сообщил в соцсетях врио губернатора Вячеслав Гладков 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM 1 сентября

«В последнее время получаю много сообщений от вас по поводу того, как будут проходить школьные линейки. Якобы есть какое-то распоряжение, чуть ли не моё, об их отмене. Поэтому хочу разъяснить: по согласованию с Роспотребнадзором приняли решение линейки проводить на открытом воздухе», — написал врио губернатора.

Глава региона уточнил, что потоки учеников должны быть разведены, в настоящее время составляются графики. Также разрешено присутствие родителей школьников — при соблюдении санитарных норм.

«Окончательное решение о формате проведения линеек принимает директор школы», — уточнил Гладков.

По данным на 29 августа в Белгородской области 48 811 жителей получили положительные результаты тестов на коронавирус, выздоровели 43 196 человек, скончались 999. В ковид-стационарах лечатся 1 558 белгородецев, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.