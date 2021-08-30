Ярославль, 30 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники патрульно-постовой службы задержали двух мужчин, которые наносили граффити в центре города на забор и дом. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Интересно, что акты вандализма совершали не подростки, а мужчины 28 и 23 лет.

«28-летний мужчина при помощи аэрозольного баллончика на улице Максимова наносил надписи на забор у ремонтирующегося здания. Мужчина был доставлен в ОМВД России по Кировскому городскому району. В вечернее время аналогичный факт сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в Кировском районе Ярославля на улице Комсомольской, выявлен молодой человек 1998 г.р., который наносил надписи на стену здания», — сообщили в УМВД.

Мужчины привлечены к административной ответственности, им грозит штраф до двух тысяч рублей.