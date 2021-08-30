Екатеринбург, 30 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. На одном из зданий Екатеринбурга разместили большой рисунок «Город бесов». Арт-объект появился в рамках фестиваля «Карт-бланш».

Телеграм-канал «Свет Екатеринбург» Граффити «Город бесов»

На граффити изображён большой баннер «Город бесов». Табличку держат трое пританцовывающих чертей.

Словосочетание «Город бесов» появилось в ходе протестов против храма святой Екатерины в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее художник Покрас Лампас изобразил «Теорию разбитых окон» на одном из домов Екатеринбурга.