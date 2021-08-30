В центре Екатеринбурга появился «Город бесов»
Екатеринбург, 30 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. На одном из зданий Екатеринбурга разместили большой рисунок «Город бесов». Арт-объект появился в рамках фестиваля «Карт-бланш».
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Граффити «Город бесов»
На граффити изображён большой баннер «Город бесов». Табличку держат трое пританцовывающих чертей.
Словосочетание «Город бесов» появилось в ходе протестов против храма святой Екатерины в Екатеринбурге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее художник Покрас Лампас изобразил «Теорию разбитых окон» на одном из домов Екатеринбурга.