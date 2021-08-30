Вашингтон, 30 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Продажи новых автомобилей на авторынке США снизились в июле 2021 года на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

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Всего в прошлом месяце в США было продано 1,237 млн автомобилей. С января по июль 2021 года в стране было реализовано 9,55 млн машин — на 22,5% больше по сравнению с семью месяцами 2020 года. Однако по сравнению с 2019 годом реализация автомобилей в июле 2021 года упала на 11,8%.

Отмечается, что за последние десять лет американский авторынок значительно вырос. Так, если в 2011 году объём продаж автомобилей составлял 10,5 млн экземпляров, то уже в 2016 он вырос до 17,5 млн единиц.

За период с 2017 года по 2019 год автомобильный рынок Соединённых Штатов постепенно снижался. Так, в 2019 году в США было продано 17,02 млн автомобилей. В 2020 году продажи упали до 14 665 787 экземпляров.

Ранее компания Callaway Cars представила в США модернизированную модель Corvette C8 со средним расположением мотора.

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