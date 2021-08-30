Ташкент, 30 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Узбекистану для развития экономики требуется нарастить производство электроэнергии, что решено сделать за счет развития «зелёной» энергетики. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.

GEOSOL Gesellschaft für Solaranergie mbH «Зелёная» энергетика. Солнечные батареи

«Будут запущены тысячи новых промышленных предприятий средней и большой величины, а потребность в электроэнергии достигнет 100 млрд кВт⋅ч. Это на 30 млрд кВт⋅ч больше, чем сейчас», — сказал Мирзиёев.

Он сообщил, что Узбекистане в течение следующих пяти лет планируется запустить 19 объектов «зелёной» электроэнергетики. К 2030 году доля электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых ресурсов, должна быть более 30% от общего количества.

Мирзиёев добавил, что создание новых объектов в энергетической области помогает нагрузить заказами местные предприятия. На узбекских заводах производят кабели, электрооборудование и металлоконструкции для опор линий электропередач.

Стоит отметить, что рекомендацию о развитии «зеленой» энергетики в Узбекистане дали специалисты Всемирного банка и Азиатского банка развития, так как в стране 320 солнечных дней в году. В Навоийской области Узбекистана 27 августа начала работать первая крупная солнечная фотоэлектростанция мощностью 100 МВт.