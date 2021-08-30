Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Более 1,3 тыс. вакантных мест насчитывается в сфере образования Петербурга к 1 сентября 2021 года. Больше всего в городе не хватает помощников воспитателей — их требуется 387. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

Admobninsk.ru Молодой педагог

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Помимо помощников воспитателей, в дошкольных учреждениях вакантно 235 мест на должность воспитателей и 65 — на должность нянь. В общеобразовательных учреждениях остаются свободными около 200 мест для учителей и 100 преподавательских вакансий в колледжах, университетах и других высших учебных заведениях Петербурга.

«В целом, сотрудники нужны 254 детским садам и 109 школам. Самое больше заявленное число рабочих мест в сфере воспитания и образования — 245 — в Калининском районе, а наименьшее — восемь — в Кронштадтском», — уточнили в пресс-службе.

Как отметили в Центре занятости населения, нехватка кадров в сфере образования объясняется не только высокой ответственностью, которую подразумевает процесс воспитания и обучения, но и изменением форм самой образовательной деятельности.

«Уже сейчас перечень компетенций современного педагога требует ряда новых умений: навыков дистанционного обучения и работы с образовательными онлайн-платформами, знания игровой педагогики и способности к организации проектной деятельности», — подытожили в Центре занятости.