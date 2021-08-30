Москва, 30 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Капитан сборной команды РФ по пляжному футболу, которая стала чемпионом мира, родом из Магаданской области. Антон Шкарин родился в селе Гижига в ноябре 1982 года.

Kevin Gong Пляжный футбол

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Как написало ИА «Vesmatoday», Шкарин с детства увлекался спортом: лыжными гонками, плаванием и настольным теннисом. Потенциал юного спортсмена оценил его первый тренер по футболу в Магадане — Владимир Синица.

В начале 2000-х Антон вместе со своей семьей переехал в Москву, где продолжил заниматься спортом, в особенности, футболом, и нашёл своё пристанище в футбольном мини-клубе «Спартак-Щёлково».

Играл в разных командах и клубах, а в 2018 году вернулся играть в московский «Спартак».

Антон Шкарин — дважды чемпион мира в составе сборной России и входит в число четырех лучших защитников планеты по пляжному футболу.

Также хороших результатов добились ещё два других колымчанина: Юрий Бегунов (1988 года рождения) и Михаил Елагин (1987 года рождения). Ребята в начале 2000-х выступали за юношескую сборную Магаданской области (тренер Валентин Жарков) на дальневосточных турнирах.

С 2013-года спортсмены играют за футбольный клуб по пляжному футболу «Росич» (Москва). Команда играет в чемпионате Москвы, в кубке России и на различных коммерческих турнирах нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России по пляжному футболу в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Ранее российские футболисты побеждали в 2011 и 2013 годах.