Уфа, , 10:15 — REGNUM Исполняющий обязанности председателя государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Андрей Агапов назначен председателем этого комитета. Об этом 30 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решением главы республики Агапов Андрей Владимирович назначен председателем государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору. Ранее он исполнял обязанности председателя этого комитета. Андрей Владимирович, мы вас поздравляем. Все согласования мы прошли», — сообщил Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что важным испытанием для Агапова станет подготовка к зиме.