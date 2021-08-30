Российские хоккеистки сыграют за пятое место на чемпионате мира
Калгари, Канада, 30 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии в матче турнира за 5−8-е места на чемпионате мира. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Santeri Viinamäki
Хоккей
В составе российской сборной шайбы забросили Анна Савонина, Вероника Коржакова и Оксана Братищева. У немецкой команды отличились Никола Айзеншмид и Керстин Шпильбергер.
Теперь российская команда сыграет в матче за пятое место чемпионата мира со сборной Японии. Встреча состоится 30 августа.
Пятое место позволит сборной России сохранить место в группе А на следующем мировом первенстве.
Напомним, ранее сборная России проиграла команде Швейцарии в овертайме со счётом 2:3 в четвертьфинале чемпионата мира.