Калгари, Канада, 30 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии в матче турнира за 5−8-е места на чемпионате мира. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе российской сборной шайбы забросили Анна Савонина, Вероника Коржакова и Оксана Братищева. У немецкой команды отличились Никола Айзеншмид и Керстин Шпильбергер.

Теперь российская команда сыграет в матче за пятое место чемпионата мира со сборной Японии. Встреча состоится 30 августа.

Пятое место позволит сборной России сохранить место в группе А на следующем мировом первенстве.

Напомним, ранее сборная России проиграла команде Швейцарии в овертайме со счётом 2:3 в четвертьфинале чемпионата мира.